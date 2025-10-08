Procès d'Abdou Nguer : des échanges tendus avec le juge sur fond de contradictions

Incarcéré depuis le 20 mai 2025, le chroniqueur Abdou Nguer a comparu ce mercredi 8 octobre devant le Tribunal correctionnel de Dakar pour plusieurs affaires. Si la plainte pour diffamation déposée par l'enseignant Ibrahima Barry Gassama a été renvoyée au 12 novembre 2025 sur demande de la défense, les autres dossiers, notamment ceux relatifs à la diffusion de fausses nouvelles et à l'offense au chef de l'État, ont été examinés. L'un de ces dossiers concerne une vidéo publiée sur son compte TikTok « Abdou Nguer Seul », dans laquelle il appelait à une autopsie de l'ancien président de la Cour suprême, Mamadou Badio Camara .



Vêtu d'un maillot jaune et d'un blouson, Abdou Nguer s'est présenté à la barre en tant que chroniqueur et a catégoriquement réfuté les accusations portées contre lui . Pour confronter l'accusé à ses propos, le magistrat a fait diffuser en audience les extraits sonores des séquences incriminées.



Après écoute des enregistrements, le chroniqueur a reconnu être l'auteur des propos. Cependant, son interrogatoire a fait ressortir d'importantes contradictions dans son système de défense.



Interpellé par le juge sur les sources de ses affirmations concernant Mamadou Badio Camara, la défense d'Abdou Nguer a vacillé. Le dialogue, reconstitué ci-dessous, illustre ces revirements :



Le Juge de lui poser la question : « Sur quels fondements basez-vous ces affirmations ? »

Abdou Nguer de rétorquer : « Je commente les faits. Je les ai lus sur le site de la Cour des comptes. »

Le Juge : « Donc, vous savez lire ? »

Abdou Nguer : « Non, je ne sais pas lire. »

Le Juge « Alors, qui vous a dit ces informations ? »

Abdou Nguer « Non, je l'ai vu sur le site moi-même. »



Face au juge, Abdou Nguer s'est ainsi retrouvé dans l'incapacité d'expliquer comment il avait pu consulter et lire un site internet après avoir affirmé ne pas savoir lire. Ces incohérences successives pourraient compliquer sa situation judiciaire déjà sensible, alors qu'il fait face à plusieurs procédures .