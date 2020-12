Procès des «écoutes»: Nicolas Sarkozy se défend de tout acte de corruption face au tribunal

Avant même les premières questions de la présidente du tribunal, Nicolas Sarkozy, son masque bleu sur le nez et parfois même sous le nez à force de parler, a voulu mettre les points sur les « i ». « Laissez-moi dire de façon solennelle, car j'ai attendu ce moment, que je n'ai jamais commis le moindre acte de corruption, ni trafiqué d'une quelconque influence », a commencé d'une voix chevrotante l'ancien président en costume et cravate noir, soutenu quelques mètres derrière lui par deux de ses enfants.



Nicolas Sarkozy a continué : « Je veux être lavé de cette infamie, je veux la vérité. » Tout au long de l'audience, Nicolas Sarkozy répond avec la verve que l'on lui connaît à toutes les questions et fait même rire le public. « En 2014, mon numéro caché, Bismuth, c'était WhatsApp aujourd'hui, une moyen de rester discret, rien de plus », tente-t-il de se justifier.



Son audition aura duré plus de trois heures et c’est une bête politique qui était à la barre. Conquérant, pointant le doigt vers les procureurs ou vers ses feuilles, haussant les épaules Nicolas Sarkozy a beaucoup parlé de lui, se disant « blessé par les accusations de délinquant chevronné ».



Il a rappelé ses quarante années de politiques, multiplié les digressions, mêlé le public au privé, en faisant référence à sa femme Carla Bruni, sa fille ou encore à ses amis politiques comme le maire de Nice. Nicolas Sarkozy a même conclu en disant qu’il n’avait jamais trahi les Français, à croire qu’on n’enlève jamais un costume de président.



De simples « bavardages »

Aux questions sur les écoutes téléphoniques accablantes lues quelques minutes plus tôt, l'ancien président répond que le pacte de corruption n'y existe pas, que lui n'y entend qu'une image pervertie de la réalité et les mots d'un avocat qui tente de rassurer son client au cœur de plusieurs affaires.



Son avocat Thierry Herzog lui transmettait des informations glanées par Gilbert Azibert au sujet de son pourvoi. De simples « bavardages », minimise Nicolas Sarkozy, destinés à le rassurer, lui qui est d'une nature anxieuse. Il n’hésite d'ailleurspas à parler d’affaire « grotesque ». Le magistrat prenait selon lui simplement la température à la cour de cassation. Jamais il ne leur a transmis d'informations privilégiées.



« En 2014, j'avais le sentiment d'être traqué », plaide Nicolas Sarkozy, qui est allé jusqu'à dire qu'il a eu l'impression que le parquet national financier, dont deux représentants sont seulement à quelques mètres, n'avait été créé que pour lui.



Nicolas Sarkozy aura-t-il convaincu ? Place aujourd’hui aux réquisitions du parquet, et demain aux plaidoiries de la défense.