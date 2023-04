Procès en appel des députés du PUR et de Sonko : les parlementaires de Yewwi appellent à la résistance

Face à la presse, ce vendredi, les députés de Yewwi Askan Wi soutiennent que ces procès n'ont pour objectif d'empêcher Ousmane Sonko de participer à l'élection présidentielle de 2024 et de récupérer les mandats de leur collègue.

"Nos collègues Massata Samb et Mamadou Niang ont été condamnés six mois ferme alors que dans l'autre camp, il est permis de tout faire. Ils veulent récupérer les mandats de nos députés et nous ne l'accepterons pas. Nous allons résister par tous les moyens pour faire face à cette oppression, à la tyrannie et à la dictature", a indiqué Ayib Daffé, président de la Commission scientifique Ayib Daffé, Yewwi Askan Wi.

Dans la même veine, son collègue député appelle tous les Sénégalais et militants de Yewwi à venir soutenir leurs compatriotes.

"Macky Sall veut humilier trois de nos compatriotes et nous ne l'accepterons pas. On appelle à tous les Sénégalais de sortir en masse pour soutenir nos collègues députés et Ousmane Sonko. On ne laissera pas Macky Sall sacrifier nos collègues députés et Ousmane Sonko", a dit Yacine Ngouda Diène.

Revenant sur le procès qui oppose Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, Ayib Daffé estime que l'ambition du pouvoir c'est d'exclure Ousmane Sonko de l'élection présidentielle.

"C'est l'Etat qui est derrière tout ça. Le lendemain du procès, le procureur a introduit appel alors que c'est une affaire privée entre deux parties. C'est un complot. Ils veulent condamner Ousmane Sonko pour qu'il soit inéligible et l'exclure de l'élection présidentielle".

"On va juger les 36 milliards du Prodac. Nous avons déjà introduit des plaintes contre Mame Mbaye Niang. Les plaintes seront instruites quand le régime changera. Les 36 milliards du Prodac seront tirés au clair", a ajouté Ayib Daffé.

D'après le parlementaire, ce n'est pas au procureur, à Macky Sall ou Mame Mbaye Niang de choisir pour les Sénégalais le président de la République en 2024. Selon lui, cette prérogative revient au peuple sénégalais.

" Il faut laisser le peuple sénégalais arbitrer. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas participer c'est le Président Macky Sall. Son cas est déjà réglé par l'article 27 de la Constitution", a-t-il fait savoir.

Les députés de Yewwi Askan Wi demandent la libération de tous les détenus politiques.



Le lundi 17 avril sera un jour spécial pour la Coalition Yewwi askan wi (YAW). En plus du procès en appel qui oppose Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, cette date est aussi celle à laquelle est fixé le jugement en appel des députés du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) et membres du groupe parlementaire Yaw, Massata Samb et Mamadou Niang.