Procès en appel pour diffamation : Sonko devant à la Cour d’appel ce lundi

L’opposant Ousmane Sonko doit faire face ce lundi au juge Amady Diouf, président de la Cour d’appel de Dakar, dans le cadre de son procès en appel pour diffamation qui l’oppose au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang.



Le 30 mars, il avait été condamné à deux mois de prison avec sursis avec 200 millions FCFA de dommages et intérêts par la chambre correctionnelle.



En revanche, le parquet et le plaignant ont interjeté appel pour corser l’addition face au radical opposant classé troisième à la dernière présidentielle avec plus de 15% des suffrages. En cas de condamnation de trois mois avec sursis ou plus en appel ou d’une amende, M. Sonko pourrait en effet perdre ses droits civiques et ses chances de se présenter à la présidentielle de 2024.