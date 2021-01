Procès en destitution de Donald Trump: plusieurs de ses avocats jettent l'éponge

Ils sont cinq avocats à avoir jeté l'éponge. Et parmi eux, deux avocats pressentis pour diriger l'équipe d'avocats du milliardaire new-yorkais, Butch Bowers et Deborah Barbier, selon les médias américains. Rappelons que le procès de Donald Trump pour « incitation à l'insurrection », après l'occupation du Capitole le 6 janvier par des partisans de l'ex-président, doit débuter le 9 février.



Divergences sur la stratégie

Ces tensions ont pour origine des dissensions sur les choix tactiques divergents de l'ancien président et de ses avocats. Donald Trump souhaitait que ses avocats continuent à plaider la thèse d'une fraude massive lors de l'élection présidentielle, qui a conduit à la victoire de Joe Biden, plutôt que de se concentrer sur la légalité de poursuites à l'égard d'un président n'étant plus en fonctions, a précisé CNN. Donald Trump serait allé jusqu'à affirmer que son cas était de toute façon très simple et qu'il pouvait se défendre lui-même.



L'avocat personnel de l'ancien président Rudolph Giuliani a lui fait savoir haut et fort qu'il était prêt à défendre son client pour ce deuxième procès en destitution. Mais il pourrait lui même être cité en tant que témoin, il s'est adressé à des partisans de Donald Trump le jour de leur incursion dans le Capitole.



« Nous avons beaucoup travaillé, mais nous n'avons pas encore pris une décision définitive quant à notre équipe légale, nous le ferons bientôt », a affirmé sur Twitter Jason Miller, conseiller de Donald Trump, en réponse à ces informations de presse.