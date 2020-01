Proclamation des résultats partiels des législatives aux Comores

Un taux de participation annoncé par la Céni dépassant les 61% n’a pas manqué de surprendre quand on sait qu’à travers tout le pays, les bureaux de vote ont parfois attendu des heures avant de voir leur premier votant.



C’est un véritable raz-de-marée de la CRC, le parti du président Azali Assoumani. Sur 24 circonscriptions, la CRC, qui n’avait que deux députés sortants, en compte désormais 16 parmi les 19, élus dès ce 1er tour. La Céni n’a éliminé que deux bureaux de vote qui avait été vandalisés. Elle a même tenu à préciser que c’est l’un des scrutins qui s’est le mieux déroulé aux Comores.



Dans un communiqué daté du 20 janvier, l’union de l’opposition s’en prend à l’Union africaine qu’elle accuse de venir au secours du régime dictatorial d’Azali Assoumani en envoyant une mission d’observation pour ce qu’elle qualifie de mascarade électorale.



Après les éventuels recours à la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, les résultats seront entérinés et le second tour pour les cinq circonscriptions restantes aura lieu le 23 février prochain.