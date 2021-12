Productions pétrolière et gazière : les recommandations de la Société civile

Pour une gouvernance responsable et durable du pétrole et du gaz, des organisations de la Société civile ont formulé des recommandations. Cela, en prélude au Conseil présidentiel sur le projet de loi relatif à la répartition et l’encadrement de la gestion des recettes issues des hydrocarbures, prévu ce mardi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad).



Après une série de discussions sur les opportunités et défis pour le Sénégal dans le domaine de ces hydrocarbures, les organisations de la Société civile ont encouragé l’Etat du Sénégal à : «Mettre en œuvre une stratégie claire et concertée, des politiques et outils juridiques permettant de réduire considérablement les émissions carbones ». Ce, pour « mieux encadrer la gouvernance environnementale des projets pétroliers, à travers des études d’impact environnemental, une gestion inclusive des Plans des gestion environnementale et sociale (Pges) des exploitations en cours, et une réévaluation des impacts et des externalités négatives des projets pétroliers et gaziers avant l’octroi de nouvelles Décision finales d’investissement…».



Selon « Le Quotidien », elles font état « de la décision du Sénégal de poursuivre l’exploitation du pétrole et du gaz à travers au moins deux Décisions finales d’investissement (Dfi) signées avec une projection de début de production en 2023 ; mais aussi de la volonté déclarée du président de la République du Sénégal d’utiliser le gaz comme une énergie propre, pour en faire un levier de la transition énergétique…».



Les autorités ont été appelées à « encourager les porteurs de projets pétroliers en cours, à adopter des techniques visant à réduire les émissions de CO2 à défaut de les éradiquer ; orienter une partie importante des revenus pétroliers escomptés vers le financement de la transition énergétique ». Mais aussi, à « mettre en place un protocole exigeant d’encadrement des émissions de Gaz dans le cadre des nouveaux projets pétroliers en cours d’exploration…».



Ces recommandations ont découlé de trois sessions de débat tenues pendant un mois, autour des défis et opportunités de l’exploitation du pétrole et du gaz, ainsi que le niveau d’inclusion des citoyens dans la gouvernance du secteur face aux enjeux de développement durable.