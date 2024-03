Programme : Ce que Malick Gackou propose pour l’agriculture et l’élevage

Dans le Programme alternatif de développement économique et social Suxxali Sénégal (PASS), Malick Gackou propose une vision d’un Sénégal nouveau et qui se réinvente. Le candidat à l’élection présidentielle du 24 mars 2024 propose un programme qui repose sur quatre piliers. Le premier pilier est celui de la justice sociale, le deuxième pilier de la démocratie participative, le troisième pilier repose sur le développement durable. Enfin, le quatrième pilier est celui de la coopération solidaire.

Le leader du Grand parti veut à travers l’agriculture renforcer la sécurité alimentaire et créer des emplois pour les jeunes et les femmes dans l’agrobusiness.



« Nous voulons réorienter l’agriculture pour améliorer le niveau de vie, augmenter les revenus, stimuler l’emploi et promouvoir un aménagement territorial équilibré. Nous renforcerons la coopération entre l’agriculture et les autres secteurs. Nous investirons dans des infrastructures pour encourager des chaînes de valeur équilibrées. Nos initiatives seront basées sur quatre axes : la gestion de l’eau, la revitalisation des sols, la modernisation des pratiques agricoles et pastorales, et la préservation des espaces forestiers », promet Malick Gackou.



« Nous rapprocherons les producteurs et les transformateurs locaux de l’arachide. Nous fournirons des semences adaptées, nous garantirons l’achat de la production, nous soutiendrons les huileries et nous supprimerons les maillons superflus. Notre objectif est de renforcer la sécurité alimentaire et de créer des emplois pour les jeunes et les femmes dans l’agrobusiness », lit-on dans le programme de Gackou.

En somme, poursuit le leader du Grand parti « notre engagement dans l’agriculture vise à promouvoir la sécurité alimentaire, à améliorer les conditions de vie, à stimuler l’économie rurale et à favoriser une gestion durable des ressources naturelles ».



Poursuivant, le candidat à la présidentielle souligne que la transformation et la commercialisation de l’arachide sont d’une importance cruciale. « Elles seront facilitées par une collaboration plus étroite entre les producteurs et les transformateurs locaux. Nous envisageons d’assainir le système de gestion et distribution des semences ».



Suspension des importations d’huiles

De plus, poursuit-il, une « garantie d’achat de leur production sur une période fixée de façon inclusive sera mise en place. Les huileries en activité recevront un soutien, que ce soit par la suspension des importations d’huiles ou par l’application d’une TVA réduite ».



« Notre but est d’éliminer les intermédiaires inutiles dans la chaîne de valeur pour protéger les acteurs impliqués et renforcer ainsi la sécurité alimentaire. Cette révolution agraire vise à offrir des opportunités d’emploi à 30% des jeunes dans le secteur agroindustriel, tout en favorisant la participation des femmes et des jeunes dans les segments les plus prometteurs de l’agrobusiness », a-t-il mentionné dans le programmé intitulé PASS.



En outre, Malick Gackou ambitionne de dynamiser le secteur de l'élevage pour assurer une sécurité alimentaire robuste, en mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité, l'augmentation du volume et la diversification des produits animaux.



Pour y parvenir, le leader du Grand parti envisage de :

-Moderniser les installations et les équipements dédiés à l'élevage.



-Établir une certification de qualité pour les produits issus de l'élevage.



-Investir dans la recherche et le développement spécifiques au secteur.



-Former les participants de l'industrie dans des métiers tels que la boucherie et la gestion pastorale.



- Soutenir financièrement la mise en place de boucheries modernes et de différentes unités de transformation.



-Optimiser la génétique, la production, la productivité et la santé animale.



- Incorporer l'élevage dans les chaînes de production locales et structurer le secteur par filière.