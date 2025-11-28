Programme "Waajal Xaléyi" à Kolda : des lycéens jurent discipline, honnêteté et engagement citoyen

Le lycée Alpha Molo Baldé de Kolda a servi, ce vendredi 28 novembre, de cadre à la cérémonie de clôture de la première édition du programme "Waajal Xaléyi". Un moment solennel marqué par la formulation d’un serment d’engagement par les 1 299 élèves de seconde ayant bénéficié de quinze jours d’encadrement intensif.



« Nous nous engageons à travailler avec discipline et honnêteté, à protéger notre école et notre communauté et à agir avec solidarité et courage », a déclaré la porte-parole des élèves, sous les applaudissements de leurs camarades et des autorités éducatives et sécuritaires présentes. Un engagement fort, symbole de la mission citoyenne que ce programme entend insuffler chez les jeunes apprenants.



Durant deux semaines, les participants ont été initiés aux valeurs républicaines, à la culture citoyenne, à la responsabilité individuelle et collective, ainsi qu’à l’importance du vivre-ensemble. L’Inspecteur d’académie de Kolda a salué un camp « ayant permis de renforcer l’identité républicaine chez les bénéficiaires à travers l’acquisition de connaissances et de compétences citoyennes ».



Lui emboîtant le pas, le commandant de la zone militaire n°6 a exhorté les jeunes à demeurer fidèles aux valeurs inculquées par leurs encadreurs. « Soyez des Sénégalais debout, dignes et ambitieux pour votre pays. Osez être la génération de tous les possibles, celle que rien n’effraie, celle qui se bat au quotidien pour faire rayonner son pays », a-t-il lancé avec emphase.



Cette première édition du programme Waajal Xaléyi à Kolda s’achève ainsi sur une note d’espoir et de détermination. Les organisateurs comme les autorités éducatives souhaitent désormais voir les élèves traduire ces engagements en actes concrets dans leurs écoles, leurs familles et leurs communautés. Une dynamique qui pourrait, à terme, contribuer à façonner une jeunesse responsable, patriote et résolument tournée vers l’avenir.