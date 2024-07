Programme d’assainissement des 10 villes : Ousmane Sonko révèle un scandale de 60 milliards FCFA et exige un rapport détaillé

Le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé officiellement la deuxième journée nationale « setal sunu rééw » à Nguet Ndar, un quartier de pêcheurs à Saint-Louis. Lors de cet événement, il a fait une révélation concernant un scandale de 60 milliards FCFA lié au programme d'assainissement des 10 villes du Sénégal.



Sonko a exprimé son inquiétude quant à la gestion de ces fonds et a donné des instructions claires au directeur général de l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) pour qu'il évalue ces programmes dans les 10 villes visées, y compris à Saint-Louis.



« J’ai dit au directeur général de l’ONAS et au ministre en charge de l’Assainissement qu’il y a un problème au niveau de Saint-Louis. Je leur ai donné des instructions pour faire l’évaluation des programmes d’assainissement de 10 villes du Sénégal d’un montant de 60 milliards francs Cfa », a-t-il déclaré.



« Il nous faut un rapport détaillé de ce projet de l’ONAS, rien n’a été fait à Dakar, Touba et Saint-Louis. 60 milliards, ce n'est pas 60 francs », a-t-il lancé.