Programme de 100.000 logements: Macky Sall annonce des mesures pour faciliter l'accès à tous

Le président Macky Sall a dirigé jeudi une réunion au Palais sur le programme de 100.000 logements. Il a annoncé plusieurs mesures pour faciliter l’accès à tous et à un coût très réduit. Parmi ces mesures, il y a une mise d’un guichet unique pour simplifier les procédures d’obtention de documents nécessaires à la réalisation d’un projet immobilier et un régime fiscal dérogatoire en faveur des promoteurs agréés dans le cadre du projet 100.000 logements.



Des assiettes foncières du pole de Daga Kholpa seront affectées à la Société d’aménagement foncier et de rénovation urbaine. A cela, s’ajoute l’éclosion d’un écosystème de la construction. L’instruction a été donnée au ministre de l’Industrie d’y travailler avec le ministre de l’Urbanisme et de l’Hygiène publique.



L’Etat compte aussi impliquer le secteur privé national dans sa stratégie. Sur ce, un autre axe dans le programme de construction de 100.000 logements est relatif à la mise en place d’un cadre incitatif pour la création d’unité industrielles de fabrication de matériaux locaux et l’élaboration de curricula adaptés pour la formation de nouveaux acteurs du bâtiment.



« Pour mener à bien le programme, la demande sera dynamisée par l’activation de deux leviers clés : la facilitation de l’accès au financement, l’efficacité du processus d’acquisition. L’idée est d’accompagner aussi bien les acquéreurs informels, peu bancarisés aux revenus irréguliers que les acquéreurs aux revenus faibles », selon le communiqué de la rencontre.