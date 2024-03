Programme de campagne : Thierno Alassane Sall étale sa vision dans le domaine de la santé

Dans son programme « Réenchanter le Sénégal », Thierno Alassane Sall offre 10 projets prioritaires. Concernant le domaine sanitaire, le candidat à l’élection présidentielle veut faire du Sénégal l’Hôpital de l’Afrique de l’Ouest.



Le leader de la République des Valeurs / Reewum Ngor compte placer la santé des populations au cœur du développement, de façon systémique, intégrée et participative.



D’ailleurs, il ambitionne de mettre en place un programme de développement d’infrastructures sanitaires. Cela visera, dit-il, à corriger les « situations d’iniquité résultant des disparités au plan territorial et, d’autre part, à assurer l’accessibilité aux services de santé à tous les sénégalais d’où ils se trouvent ».



Ce programme, indique-t-il, donnera lieu à la « mise à niveau et à la construction établissements sanitaires modernes dont certains seront adossés aux universités avec des plateaux techniques de classe mondiale. Ce qui nous permettra de capter les évacuations sanitaires des pays de l’Afrique de l’Ouest et faire du Sénégal un « hub de tourisme médical » dans la sous-région ».



Erection des Directions régionales en Agences régionales



D’après Thierno Alassane Sall, la proximité des usagers sera le maître-mot de la réforme à mener, laquelle aboutira à la mise en place d’un véritable réseau de la santé avec l’érection des Directions régionales en Agences régionales.



« Toutes les modalités à mettre en œuvre seront choisies en privilégiant l’efficacité des interventions des professionnels de la santé, mais aussi en tenant compte de l’accessibilité des services de santé par les populations et de la qualité des prestations offertes », lit-on dans son programme.

Cette réforme, dit-il, sera faite selon un « processus participatif de toutes les parties prenantes du secteur de la santé, mais également avec la collaboration des autorités en charge des collectivités locales ».



Le leader de la République des Valeurs promet une amélioration de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.

« L’augmentation importante du budget alloué à la santé permettra de renforcer l’existant en matière de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant », a-t-il fait savoir.



Ainsi, poursuit-il, des « mesures appropriées seront prises notamment pour améliorer la qualité du dispositif de monitoring des femmes en état de grossesse, accroître le nombre de personnel qualifié et assurer une gestion plus efficace des complications néonatales. Le nombre d’accouchements assistés par un prestataire qualifié sera significativement amélioré ».



Par ailleurs, des efforts seront consentis pour une bonne prise en charge des besoins des femmes en âge de procréer en matière de méthodes modernes de planification familiale.

« Le nombre important de femmes en union qui ont encore des besoins non satisfaits e planification familiale sera ramené à des niveaux plus acceptables », a promis le candidat.



L’ingénieur en télécommunication et en aviation civile veut un renforcement des missions et des ressources de l’Agence Sénégalaise de la réglementation Pharmaceutique (ARP).



« Les missions de contrôle du secteur pharmaceutique seront renforcées et les ressources nécessaires seront mises à la disposition de l’ARP pour lui permettre d’assainir le milieu pharmaceutique notamment en redynamisant et en rendant optimal le système de surveillance de l’utilisation des médicaments et autres produits de santé. Cela permettra aux populations de pouvoir trouver, peu importe l’endroit où elles se trouvent sur le territoire national, de disposer de médicaments de qualité », détaille Thierno Alassane Sall.