Projet 100 000 logements : Abdoulaye Sow reçoit le vice-ministre de la Défense iranien à la tête d’une forte délégation

Le Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a reçu, ce vendredi, en début de soirée, le vice-ministre de la Défense iranien, à la tête d’une forte délégation de privés iraniens. C’était notamment en présence de l’Ambassadeur de la République islamique d’Iran au Sénégal.



Cette rencontre fait échos à l’anniversaire des 50 années de collaboration entre le Sénégal et l’Iran.

Durant cette séance de travail, le projet des 100 000 logements initié par le gouvernement du Sénégal a été discuté entre les deux parties. Les partenaires iraniens ont salué la vision du Chef de l’Etat dans le domaine de l’habitat à travers ce projet social et manifesté leur désir de l’accompagner.



Ainsi, un partenariat fécond est attendu dans la production de logements, dans la réalisation des voiries et réseaux divers et dans l’écosystème de la construction de la part de l'Iran qui a exprimé son intérêt dans ce sens.