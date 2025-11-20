Projet de budget 2026 : 716 milliards FCFA pour le nouveau ministère des Infrastructures

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Infrastructures et des Transports, a examiné et adopté, ce jeudi 20 novembre, le projet de budget 2026 du ministère des Infrastructures, défendu par le ministre Déthie Fall.



Pour l’exercice 2026, le budget du ministère des Infrastructures est arrêté à 716 129 572 271 FCFA. Il est constitué de 244 079 412 054 FCFA de ressources internes et de 472 050 160 217 FCFA de ressources externes. Les services du ministère signalent que les variations annuelles ne peuvent être appréciées, le département étant une création récente issue du décret n°2025-1430 du 6 septembre 2025.





La répartition des crédits révèle une orientation marquée vers l’investissement. Les dépenses de personnel s’élèvent à 903 771 000 FCFA, tandis que les dépenses de biens et services atteignent 657 486 894 FCFA. Les transferts courants représentent un montant de 8 089 999 974 FCFA.



Les dépenses d’investissements exécutés par l’État constituent l’essentiel du budget, avec 644 464 314 403 FCFA, et les transferts en capital s’établissent à 62 014 000 000 FCFA.