Projet de budget 2026 : le ministère des Finances et du Budget enregistre une baisse de 151 milliards FCFA

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire a clôturé, le vendredi 21 novembre, ses travaux budgétaires par l'examen et l’adoption du budget des dépenses communes pour l’année 2026, ainsi que du Projet de budget 2026 du ministère des Finances et du Budget, défendu par le ministre de tutelle, Monsieur Cheikh Diba.



Cette ultime étape marque la fin du cycle d’examen et d’adoption des projets de budget de l’ensemble des départements ministériels.



Pour l’exercice 2026, les dépenses communes sont arrêtées à 902 466 378 554 FCFA en Autorisations d’Engagement (AE) et à 487 943 504 598 FCFA en Crédits de Paiement (CP).



Comparativement à 2025, les crédits de paiement des charges communes enregistrent une hausse de 15 953 070 665 FCFA, soit +3,4%, hausse portée exclusivement par les investissements exécutés par l’État, notamment :



le paiement des impôts et taxes dus sur les marchés financés sur ressources extérieures ;



la réalisation d’infrastructures majeures dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) et de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).



Cette progression est toutefois atténuée par :



la baisse des dépenses de personnel résultant d’une meilleure programmation ;



la non-reconduction de crédits précédemment logés dans certains chapitres tels que « Modernisation de la gestion des finances publiques », « Fonds pour le Renforcement des Investissements Structurants dans les Pôles Territoriaux » et « Programme d’Investissements Structurants ».



S’agissant du budget du Ministère des Finances et du Budget (MFB) pour 2026, il est projeté à 681,8 milliards en AE et 676,3 milliards en CP. Par rapport à 2025, le MFB enregistre une baisse de 151,1 milliards en Crédits de Paiement, soit -18,3%.



Cette diminution s’explique principalement par la contraction des dotations des programmes :



« Pilotage, Gestion et Coordination du MFB », dont le budget passe de 466,3 milliards en 2025 à 269,4 milliards en 2026 ;



« Élaboration des lois de finances et Suivi de l’exécution », qui passe de 36,9 milliards en 2025 à 24,5 milliards en 2026.



Les travaux en commission étant désormais achevés, nous vous donnons rendez-vous en séance plénière pour le vote du budget.