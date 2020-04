Projet de loi d'habilitation: les suggestions de Birahim Seck au chef de l'Etat Macky Sall

A propos du projet de la loi d'habilitation: suggestions à Monsieur le Président de la République du Sénégal*



Les moyens juridiques de l’exécutif pour gérer la crise sanitaire liée à lutte contre le Covid-19.



*1. Les moyens juridiques existants en possession du PR*



*a.* Les pouvoirs réglementaires déjà conférés par l'article 76 de la Constitution.



*b.* La loi de 1969 sur l'état d'urgence.



*c.* Le décret n°2020-871 du 19 mars 2020 portant modification du Code des marchés (Ce décret exclut du Code des marchés tous les achats relatifs à la lutte contre le Covid-19 pour assurer une célébrité)



*2. Les moyens juridiques nécessaires*



*a.* Une loi prorogeant la durée du couvre feu pour une durée d'un (1) mois après l'expiration du délai de 12 jours prévu par la la loi de 1969 relative à l'état d'urgence.



*b.* Une loi de finances rectificative pour le recentrage de la loi de finances initiale 2020 et la mobilisation des ressources pour faire face à lutte contre le Covid-19.



*c.* Une loi pour l'organisation et le suivi sanitaire (Les autres domaines prévus dans le projet de loi d'habilitation doivent être abandonnés).



*Restons dans le domaine sanitaire lié à la lutte contre le Covid-19.*



*Vivement la cohésion nationale citoyenne.*



*Birahime Seck du Forum Civil*🇸🇳🇸🇳🇸🇳

Dakar le 31 mars 2020