Promotion des exportations : L’Asepex ouvre le marché canadien aux entreprises sénégalaises

Vingt (20) chefs d’entreprises sénégalaises ont reçu le jeudi 13 septembre leurs billets pour le Canada. Sous la houlette de l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), et des services canadiens, ces entrepreneurs ont bénéficié d’une formation en vue de pénétrer le marché canadien lequel, à en croire Dr Malick Diop, «est l’un des plus beaux marchés du monde en matière de volume».



«Ce partenariat permettra d'engager d'énormes retombées puisque le marché canadien fait partie des plus beaux dans le monde», a-t-il rappelé lors de la cérémonie de remise des billets.



Revenant sur la pertinence d’une telle initiative, le Directeur général de l’Asepex soutient que, grâce à elle, 18 formateurs sénégalais ont été formés pour faciliter la mise à niveau des entreprises sénégalaises aux normes internationales. Ce qui constitue le premier volet du partenariat.



Quant au deuxième volet, il concerne les 20 dirigeants d’entreprises qui doivent séjourner au Canada (à Toronto et Montréal), du 15 au 22 septembre 2018. Mais le choix de ces 20 personnes, dont les 80% sont des femmes, n’est pas fortuit puisqu’elles sont sorties du lot après un premier tri lors duquel il y avait 33 prétendants.



Parmi les 20 entreprises qui vont rallier l’Amérique, 10 sont dans le secteur de l’agro-alimentaire, et les autres dans celui de la cosmétologie.