Promotion féminine : des femmes entrepreneures sénégalo-gambiennes et mauritaniennes en ordre de bataille pour lever les obstacles à leur autonomisation

Le leadership féminin et l’autonomisation des femmes étaient au cœur d’une conférence religieuse organisée le week-end dernier à Kolda sur le "rôle de la femme dans la société". Cette conférence organisée sur initiative de la section sénégalaise du réseau des femmes entrepreneures sénégalo-gambiennes et mauritaniennes , s'inscrit dans le cadre du programme Ramadan de cette organisation. Ces entrepreneures en ont profité pour réitérer leur engagement à promouvoir des initiatives pouvant contribuer à l'autonomisation des femmes dans la sous région et solliciter l'accompagnement des autorités.



"Nous sommes confrontées à de nombreuses tracasseries douanières qui entravent la bonne marche de nos activités commerciales. Ces obstacles constituent un frein majeur à notre autonomisation", a déclaré Mariama Daba Diamanka, porte-parole du réseau et secrétaire générale de l’organisation.



Au-delà des problèmes douaniers, l’accès aux financements demeure une préoccupation majeure pour ces femmes qui exercent dans divers secteurs tels que le commerce, l’agriculture, l’élevage, la transformation des produits locaux, la couture et la coiffure. "Nos entreprises sont plombées par le manque de moyens financiers. Il est crucial que des mécanismes de financement adaptés aux réalités des entrepreneures soient mis en place", a insisté Mme Diamanka.



Face à ces défis, les femmes entrepreneures de la sous-région comptent renforcer leur mobilisation et plaider auprès des instances compétentes pour des solutions concrètes. Elles appellent à une réforme des pratiques douanières et à un meilleur accès aux financements pour favoriser l’essor de leurs activités.



Ce réseau de femmes entrepreneures, en se solidarisant au-delà des frontières, illustre l’importance de la coopération régionale pour relever les défis économiques et sociaux auxquels elles font face. Leur engagement et leur détermination ouvrent la voie à une autonomisation effective des femmes dans la sous-région ouest-africaine.