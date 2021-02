Propos blasphématoires à l'encontre du Prophètes PSL: Moustapha Diakhaté présente ses excuses

Après avoir tenu des propos jugés blasphématoires à l’endroit du Prophète PSL, lors d’une émission, l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY), Moustapha Diakhaté a exprimé ses regrets avant de présenter ses excuses à l’endroit de la Oumah islamique.



« Au nom de Dieu le tout Clément et Miséricordieux. O Allah, Accorde des prières et paix complètes sur notre seigneur Muhammad, avec qui l'angoisse est soulagée et les besoins satisfaits. J'y associe sa famille et ses compagnons. Je m’adresse à mes sœurs et frères en islam pour exprimer mes sincères et profonds regrets pour les propos que j’ai malencontreusement tenus au cours d’une émission sur un site internet de la place », a fait savoir l’ancien député.



Au vu de l’émoi que les dits propos ont hélas suscité, et après en avoir discuté avec différents érudits, M. Diakhaté dit reconnaitre « humblement (son) erreur ». « Une erreur d’interprétation qui après coup, me sidère moi-même. Hélas en tant qu’être humain, je suis faillible. L’ascendance du Prophète Seydina Mouhammad est choisie et bénie par Dieu », a-t-il ajouté.



« À mon tour, je m’incline devant toutes les musulmanes et musulmans heurtés et blessés par mon malheureux écart de langage, pour retirer ces mots. Je renouvelle, en tant que Mouride, mon entière adhésion aux thèses de Cheikh Ahmadou Bamba consistant à honorer absolument l’ascendance du Prophète Mouhamad PSL », s’est-il excusé en ces termes.