Propos d'Arona Niang sur la gestion médicale du Covid-19 : le MSAS dément et annonce des suites judiciaires

Le mardi 15 avril 2025, sur le plateau de la Web TV « Sénégal 7 », Monsieur Arona Niang a tenu des propos diffamatoires, accusant le personnel de santé d'avoir volontairement transmis le Coronavirus aux populations par le biais des masques, des prélèvements par écouvillonnage nasopharyngé et des vaccins anti-Covid, informe le ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) dans un communiqué.



« Compte tenu de la gravité et du caractère dangereux de ces allégations fallacieuses, le Ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) informe que: Ces propos sont inexacts, infondés et contraires aux principes éthiques et déontologiques qui encadrent la pratique médicale », lit-on dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Poursuivant, le MSAS souligne que les « prélèvements profonds (nasopharyngés) sont privilégiés pour les tests PCR permettant de diagnostiquer le COVID-19, car le virus responsable (SARS-CoV-2) infecte principalement les cellules exprimant le récepteur ACE2. Ce récepteur est particulièrement abondant dans l'épithélium respiratoire du nasopharynx (rhinopharynx), de l'oropharynx et des voies respiratoires inférieures (bronches, alvéoles), mais il est nettement moins exprimé dans la salive ou dans l'épithélium nasal antérieur (voir document annexé); Les masques sont utilisés par le personnel soignant pour éviter d'être contaminé (FFP2, N95) ou pour éviter de devenir une source de contamination pour les patients (masque simple ou chirurgical). (Voir la vidéo explicative sur les masques) », lit-on.



D’après le ministère de la Santé, tous les « vaccins anti-Covid, y compris ceux de type ARN, administrés aux populations étaient inoffensifs et disposaient de toutes les autorisations nécessaires, tant au niveau national qu'international. Leur objectif était de protéger les populations, et non de transmettre la maladie ».



Le MSAS considère ces « propos, contraires à la vérité scientifique et portant atteinte à l'honorabilité du personnel de santé, comme une grave menace pour la santé publique ».



Par conséquent, le MSAS exhorte « Sénégal 7 à faire preuve de davantage de responsabilité dans le choix de ses invités, chroniqueurs et journalistes, et demande à ce dernier de présenter ses excuses au personnel soignant, accusé de faits graves et répréhensibles ».



En outre, le MSAS informe qu'il a mobilisé ses « services compétents afin de donner une suite appropriée à cette affaire ».