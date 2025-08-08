Propos injurieux envers des chefs religieux : l'étudiante Ndèye Ndakhata Dione condamnée à un an de prison, dont trois mois ferme

L’étudiante Ndèye Ndakhata Dione a été condamnée ce vendredi à un an de prison, dont trois mois ferme, par le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye.
Elle était poursuivie pour avoir proféré des propos injurieux à l’encontre des « tarikhas », au sein d’un groupe dénommé « Akhlou Sunna ».
Selon la RFM, son procès s’est finalement tenu à huit clos pour éviter un débordement vu le caractère des injures proférées par la prévenue contre les guides religieux du pays.
