Propos « irrespectueux » envers le chef de l’État : le CNRA adresse une observation formelle à WALF TV

Le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) a adressé une observation formelle à la chaîne de télévision privée WALF TV suite à la diffusion de propos jugés « d’une rare violence » et « irrespectueux » envers le Président de la République.



La décision, datée du 28 novembre 2025 et signée par le Président du CNRA, Mamadou Oumar NDIAYE, enjoint la chaîne à se conformer immédiatement à la réglementation en vigueur. Selon le courrier officiel (N° 0333/CNRA/P/D.C/r.b.), WALF TV est réprimandée pour avoir servi de tribune à M. Cheikh Bara NDIAYE pour tenir des propos jugés « irrévérencieux » à l’endroit du Chef de l'État.



Le communiqué du CNRA estime que la chaîne a violé plusieurs dispositions légales et contractuelles notamment « L’article 56 de la loi portant Code de la presse qui stipule que la liberté de la presse s’exerce dans le respect de l’éthique, de la déontologie et des lois et règlements en vigueur. L'article 12 du Cahier des charges relatif aux services de télévision privée commerciale stipule que le Concessionnaire doit veiller à ne pas porter atteinte aux Institutions de la République » dans ses émissions.



Après délibération lors de sa séance du 26 novembre 2025, le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel, conformément à sa mission de veiller au respect des institutions dans les contenus audiovisuels, a décidé d'enjoindre WALF TV à prendre les mesures suivantes :



« Veiller à ce que des contenus de nature à porter atteinte au respect dû aux Institutions ne soient plus diffusés » et « prendre les mesures appropriées pour se conformer à la présente observation. »



Cette mise en demeure s'adresse à Monsieur Moustapha DIOP, Directeur général de WALF TV, et réaffirme le rôle du CNRA dans le maintien du respect des institutions de la République dans le paysage médiatique sénégalais.