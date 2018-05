Protection des données personnelles : le nouveau règlement général européen déjà en vigueur

A cet effet, «la portée extraterritoriale du RGPD entraîne son applicabilité à toutes les entreprises installées au Sénégal, et traitant des données personnelles de citoyens européens (offre de biens ou services, ciblage etc..) », peut-on lire dans la note.



Sur ce, la CDP qui a tenu à rassurer les Responsables de traitement et les Sous-traitants concernés par le RGPD, informe que «toutes les dispositions sont prises, pour les aider à se conformer à ce nouveau référentiel contraignant».

Dans une note parvenue à PressAfrik, la CDP renseigne que : «le règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données (RGDP), est entré en vigueur ce 25 mai 2018».Poursuivant, elle souligne que : « le texte, qui lie tous les pays membres de l’Union Européenne, prévoit de nouvelles exigences en matière de droits individuels, d’outils de conformité, et de mesures de sécurité, orientées vers une maîtrise renforcée des données personnelles».