Politique : Khoureychi Thiam quitte Pastef et rejoint le camp du Président Diomaye Faye

Après des semaines de tensions au sein de sa famille politique, le directeur général du Fonds d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur (Faise), Khoureychi Thiam, a officialisé ce jeudi 23 juillet 2026 son départ de Pastef (majorité parlementaire). Il annonce son ralliement au Président Bassirou Diomaye Faye et sa candidature à la Mairie de Dakar lors des prochaines élections locales.
« La politique, c’est un engagement et une vision qu’on développe pour nourrir une ambition. Je crois sincèrement, avec toute humilité, que le projet nous a été vendu au Sénégal. J’ai pris la responsabilité de m’engager aux côtés de Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal », a-t-il déclaré.
Khoureychi Thiam a tenu à saluer le parcours accompli au sein du parti qu’il quitte désormais.
« Le Pastef, dont je faisais partie, ce compagnonnage pour un idéal et la vision commune que nous avions pour le Sénégal, je vous en serai très reconnaissant. Je vous remercie », a-t-il affirmé.
Il a également précisé que son avenir politique s’inscrit désormais dans la droite ligne du projet présidentiel.
« Actuellement, le Sénégal a une vision, et je suis dans cette voie que le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a tracée pour l’intérêt de tous les Sénégalais. Je suis à ses côtés pour concrétiser les 54 % des Sénégalais qui lui ont fait confiance. »
Au-delà de son ralliement, Khoureychi Thiam annonce qu’il briguera officiellement la Mairie de Dakar lors des élections locales de 2027.
« La politique, c’est un engagement et une vision qu’on développe pour nourrir une ambition. Je crois sincèrement, avec toute humilité, que le projet nous a été vendu au Sénégal. J’ai pris la responsabilité de m’engager aux côtés de Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal », a-t-il déclaré.
Khoureychi Thiam a tenu à saluer le parcours accompli au sein du parti qu’il quitte désormais.
« Le Pastef, dont je faisais partie, ce compagnonnage pour un idéal et la vision commune que nous avions pour le Sénégal, je vous en serai très reconnaissant. Je vous remercie », a-t-il affirmé.
Il a également précisé que son avenir politique s’inscrit désormais dans la droite ligne du projet présidentiel.
« Actuellement, le Sénégal a une vision, et je suis dans cette voie que le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a tracée pour l’intérêt de tous les Sénégalais. Je suis à ses côtés pour concrétiser les 54 % des Sénégalais qui lui ont fait confiance. »
Au-delà de son ralliement, Khoureychi Thiam annonce qu’il briguera officiellement la Mairie de Dakar lors des élections locales de 2027.
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