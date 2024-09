Protection sociale : "les enfants enrôlés dans les mutuelles passent de 362915 en 2022 à 481497 en 2023" (Dgpsn)

Les différentes politiques de protection sociale mises en place ont donné des résultats probants durant l’année 2023, s’est félicité le Délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale, Matar Sène (Dgpsn).



«Des résultats probants ont été observés l’année dernière, en termes d’expansion de la couverture pour les groupes vulnérables, les familles pauvres, les femmes, les enfants, les personnes vivant avec un handicap», a-t-il fait savoir lors d’un atelier de validation de la revue annuelle de la protection sociale.



Selon lui, le « nombre d’enfants de moins de cinq ans enrôlés dans les mutuelles de santé est passé de 362 915 à 481 497 entre 2022 et 2023. Dans le cadre du Programme national des bourses de sécurité familiale », a-t-il dit.



Il a ajouté : « 354 976 ménages ont bénéficié d’une assistance en 2023, année pendant laquelle il y a eu aussi l’enrôlement d’une cohorte de 39 350 personnes détentrices de la carte d’égalité des chances ».



A ce sujet, le Délégué général a précisé que «le nombre de nouvelles cartes distribuées est de 4579, portant à 75 089 le nombre total de cartes distribuées».



«Bien que des avancées soient enregistrées, il n’en demeure pas moins que certains défis prégnants exigent que nous agissions avec efficacité dans une approche intégrée», a fait connaître M. Sène dans les colonnes du site LeQuotidien.sn

Il s’agit, entre autres, selon lui, du «renforcement du pilotage et de la coordination pour juguler les effets de la fragmentation, de l’amélioration des offres de prestations sociales pour une meilleure prise en charge de la demande, du financement durable de la protection sociale, de l’extension de la couverture sociale au niveau du secteur informel».



Le Délégué général a, par ailleurs, rappelé que «la protection sociale n’est pas seulement une question de politique», mais plutôt «une question de dignité humaine» dont «chaque effort fait pour améliorer notre système de protection sociale est un pas vers une société plus juste, plus équitable et plus solidaire».



Un nouveau plan quinquennal en gestation



Il a, en outre, invité les acteurs à ensemble «continuer à bâtir une société où chacun pourra bénéficier d’une vie digne et épanouissante».



«Cette présente revue se tient dans un contexte marqué par l’élaboration d’un nouveau référentiel de la politique économique et sociale, qui vise à établir une feuille de route stratégique pour les cinq prochaines années, afin d’accélérer le développement économique, social et environnemental du pays», a pour sa part rappelé le représentant du ministère de l’Economie, Sanor Dièye.



Il n’a pas manqué de rappeler que ce nouveau plan quinquennal en gestation «ambitionne de construire un Sénégal inclusif où chaque citoyen bénéficiera d’une protection sociale, condition essentielle pour garantir une croissance forte, inclusive et durable».



«Ce nouveau chapitre qui s’ouvre pour notre pays va nécessairement redéfinir les contours de la politique en matière de protection sociale, accélérer la trajectoire vers une protection sociale universelle», a-t-il martelé.