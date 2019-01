Protocole de Doha-Me Madické Niang «Si Karim Wade me le demande…»

«Vous m’avez vu très bavard tout à l’heure. Mais je serai muet sur cette question parce que je suis un homme d’honneur». Ce sont par ces mots que Me Madické Niang a abordé l’affaire Karim Wade, notamment en ce qui concerne la grâce que lui a accordée le Président Macky Sall dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 juin 2016.



Dans cet entretien accordé à Vox Populi, le candidat déclaré à la Présidentielle martèle : «je ne peux jamais me délier d’une obligation. J’ai été mandaté par une personne, seule cette personne peut me permettre aujourd’hui de parler en son nom et de révéler les conditions dans lesquelles nous avons obtenu la grâce présidentielle.»



Sur sa lancée, le leader de «Madické 2019» informe que c’est en sa qualité d’avocat qu’il a mené «ces négociations ». Par conséquent, rappelle-t-il, il ne peut trahir ce secret à moins que l’intéressé ne le lui demande.



«Le jour où Karim Wade me demandera publiquement ou en privé, d’éclairer les Sénégalais, je vous jure que je serai à l’aise pour en parler. Parce que dans tout ce que je fais, j’ai toujours préservé ma dignité et mon indépendance. Et il en fut ainsi dans les négociations qui ont abouti à la grâce qui a été accordée par le président de la République.»