Province du Soum (Burkina Faso) : Le CEG de Béléhedé incendié par des hommes armés

Toujours selon notre source qui s’est confié à notre correspondant basé à Djibo, cette attaque n’a pas fait de perte en vie humaine et aucun blessé n’a été enregistré. Toutefois les délinquants ont réussi à bruler des salles de classes et le bureau du directeur de l’établissement.



Les forces de défense et de sécurité ont rapidement commencé un ratissage de toute la zone. Rappelons que depuis le debut de l’année 2018, le Burkina Faso a connu un peu plus d’une trentaine d’attaques, ce qui est nettement en augmentation importante par rapport à 2017. Au même moment, il faut saluer les efforts considérables déployés par l’armée burkinabè pour renforcer le maillage sécuritaire dans cette province.