Publication des résultats: la coalition Madické 2019 n’exclut pas de déposer un recours si..

Les partisans de Me Madcké Niang s’opposent à toute confiscation de la volonté populaire. Ils préviennent la Cnrv chargée de publier les résultats définitifs pour la présidentielle du 24 février 2019 qu’ils ne comptent pas laisser passer des résultats qui ne collent pas à la réalité.



«Nous, en tant que républicains, au niveau de la coalition Madické2019, nous sommes en train de ressembler les Procès-verbaux (Pv) issus des différents bureaux de vote. Si, évidemment les résultats qui seront prononcés par la CNRV correspondent à ce que nous avons comptabilisé, évidemment nous serons totalement d’accord avec ça », déclare l’un des membres de la coalition Madické2019, Mamadou Lamine Dianté.



L’invité de Rfm matin d’informer qu’au cas échéant, ils vont: «utiliser les voies de recours qui existent et qui sont prévues par la loi pour nous faire entendre. Nous allons utiliser les procédures légales parce que pour nous, il y a un processus électoral qui a eu cours dans ce pays et nous considérons que seule la volonté du peuple sénégalais doit être sauvée parce que pour nous, il n’est pas question qu’on tente d’usurper la volonté populaire au profit de l’un ou l’autre des candidats».