Publication du rapport d'audit : le Forum Civil félicite la Cour des Comptes et l'Etat et encourage le gouvernement

A la suite de la publication du rapport d’audit de la Cour des Comptes mercredi 12 février, le Forum Civil, section Sénégalaise de Transparency International, félicite la Cour des Comptes pour avoir fait preuve de professionnalisme dans sa démarche méthodologique ainsi que le Gouvernement de s’être prêté à cette obligation légale à haute portée d’intégrité et également, l'encourage à mettre en pratique les réformes annoncées par le ministre des Finances et du Budget lors de sa conférence de presse ce13 février 2025.



Dans une déclaration parvenue à la rédaction de Pressafrik, le Forum Civil estime que la Cour des Comptes a fait preuve de rigueur dans la présentation de sa démarche méthodologique en plus de la présentation de son mandat, des objectifs de l’audit, des critères d’audit et de la portée de ses travaux.



Birahim Seck et Cie relèvent que dans le rapport publié le 12 février 2025 sur la situation globale des finances publiques, en particulier sur l’exécution du Budget général et des Comptes spéciaux du Trésor ainsi que l’endettement et la trésorerie, la Cour des Comptes a abouti à des constatations très graves et alarmantes. Qui nécessitent fondamentalement des redressements et un retour inéluctable à l’orthodoxie dans la gestion des finances publiques.