QUAND SONKO MOY DIOMAYE TEND VERS DIOMAYE "MOINS" SONKO (par Pr Abou KANE FASEG/UCAD)

J’ai l’impression que Sonko et Diomaye se comprennent mais n’ont pas les mêmes préoccupations pour le moment .



SONKO : Président, je dois prendre un vol, je reviens bientôt.



DIOMAYE : quoi ? tu as toujours dit que voler c’est pas bon. Tu veux prendre quoi ?



SONKO : Toi aussi, "prendre un vol" c’est prendre l’avion, tu dois le savoir tout de même !



DIOMAYE : Ah d’accord ! Mais j’ai déjà appuyé sur le bouton qui alerte la justice (que je vais recevoir) et l’armée. On va procéder à une restructuration pour être en sécurité.



SONKO : Pourquoi "restructuration" ? J’ai déjà dit qu’il n y aura pas de restructuration de la dette. Si c’est ce que le FMI veut, on ne le fera pas !



DIOMAYE : qui te parle de restructuration de la dette ? Je parle de la marche de l’Etat; je vais parallèlement restructurer la coalition.



SONKO : La marche de l’Etat ou de l’armée ? Je t’ai vu participer à la marche des militaires !



DIOMAYE : En tant que chef suprême des armées je peux le faire non ?



SONKO : Pourquoi tu amènes la cour suprême dans notre discussion ?



DIOMAYE : Non, j’ai dit "chef suprême des armées"; je n’ai pas dit "cour suprême".



SONKO : c’est vraiment compliqué ! Écoute, je vais devoir prendre congé de toi pour ne pas rater mon vol; on en reparlera.



DIOMAYE : Mai tu avais déjà pris tes congés ! Si tu en prends encore il faut te reposer jusqu’en 2029.



SONKO : Non ! "prendre congé de toi" c’est une manière polie de te dire que je vais partir.



DIOMAYE : Ah d’accord ! je pense qu’il faudra qu’on parle le même langage pour éviter des divergences inutiles et sans fondement. Je pense tellement à 2029 !



SONKO : c’est parce que tu penses à 2029 qu’on ne parle plus le même langage ; celui de Pastef.



DIOMAYE : Pourtant je mets du Pastef dans tout ce que j’ai fait jusque-là. Pastef signifie "détermination" et je suis déterminé.



SONKO : Moi je parle du parti Pastef et toi tu me parles du mot "Pastef". Tu as besoin d’une mise à jour ou d’un recyclage car tu oublies vite !



DIOMAYE : C’est vrai qu’au palais on te dit tout ce que tu dois faire et parfois on réfléchit pour toi alors que dans le parti tu réfléchis et tu fais parfois du mimétisme pour pouvoir échapper à certains adversaires.



SONKO : Qu’est-ce que Mimi Touré vient faire dans notre discussion ?



DIOMAYE : Non j’ai dit "mimétisme"; c’est le fait d’imiter ou si tu veux, le fait de montrer un visage qui n’est pas le tien pour te protéger des autres.



SONKO : D’accord, pourtant tu ne m’as pas imité alors que je t’ai bien dit que Sonko moy Diomaye. Je constate que tu veux faire du Diomaye "moins" Sonko ; c’est le signe (-) que tu veux utiliser pour aller sans moi.



A suivre.....

Dans tous les cas, il leur faudra beaucoup de Pastef (détermination) pour régler cette crise au sommet de l’Etat qui ne peut pas être sans conséquences sur l’économie et sur la stabilité du pays.