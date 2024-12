Qu'est-ce qu'un député non-inscrit?

Les députés non inscrits sont ceux qui ne sont ni membres ni apparentés à un groupe parlementaire de l'Assemblée nationale.



Les non-inscrits ne forment pas de groupe et ne sont pas représentés à la conférence des présidents ni au bureau de l'Assemblée. Toutefois, ils bénéficient de certains droits accordés aux groupes constitués, notamment l'attribution d'un temps de parole pour la discussion des textes.



Les suppléants remplaçant un député nommé au gouvernement, démissionnaire, empêché ou décédé, deviennent automatiquement des députés non inscrits dès que le remplacement est prononcé par le président de l'Assemblée nationale, avant de choisir éventuellement de se rattacher à un groupe parlementaire.



Dans ce contexte, Anta Babacar Ngom, nouvellement élue députée sous la bannière de la coalition Samm Sa Kaddu (coalition qui a obtenu trois sièges), a déclaré être une députée non inscrite.