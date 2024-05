Qualification Mondial 2026 : Emilio Nsue López et la Guinée Équatoriale sanctionnés par la FIFA

Après plusieurs épisodes de conflit entre les joueurs et la fédération, la Guinée équatoriale doit à nouveau faire face à des remous internes. En effet, la FIFA annonce ce vendredi avoir retiré les deux victoires du Nzalang Nacional obtenues lors des deux premières journées de qualification à la Coupe du monde 2026 (1-0, contre la Namibie et le Liberia en novembre dernier). La raison ? « L’inéligibilité » du capitaine Emilio Nsue, buteur lors de ces deux rencontres, à en croire le communiqué de l’instance internationale.



Sans préciser le motif de cette inéligibilité, la FIFA sanctionne également la fédération équato-guinéenne de 150 000 francs suisses d’amende (environ 151 000 euros), et interdit à Emilio Nsue toute pratique du football professionnel pour les six prochains mois. La FIFA laisse également un délai de dix jours à toutes les parties pour faire appel.



Meilleur buteur de la dernière Coupe d’Afrique des nations (cinq réalisations) – durant laquelle la Guinée équatoriale s’est notamment distinguée en étrillant l’hôte ivoirien (4-0) – et joueur emblématique du Nzalang (dont il est le meilleur buteur avec 22 pions), Emilio Nsue prend donc un sérieux coup sur la tête. Il était déjà l’un des artisans majeurs de la révolte des joueurs locaux contre leur fédération, mentionnée plus haut.



Une pensée pour la Namibie qui récupère trois points, et passe donc deuxième de son groupe.





Avec So Foot