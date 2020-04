Qualification des clubs pour les prochaines Coupes d'Europe: voici la position de l'UEFA

Le Comité exécutif de l'UEFA s'est réuni aujourd'hui par vidéoconférence. Il a reçu des mises à jour sur les groupes de travail créés en partenariat avec l'Association européenne des clubs (ECA), les ligues européennes (EL) et la FIFPRO Europe. Sur les deux scénarios examinés par le groupe de travail sur le calendrier, les deux envisagent le football national avant les compétitions interclubs de l'UEFA, l'un cherchant à organiser les compétitions en parallèle et l'autre à terminer les matches nationaux avant de reprendre les matches de l'UEFA en août.



Le Comité a entendu parler des travaux du nouveau sous-groupe médical, présidé par le professeur Tim Meyer, qui examine les problèmes de santé liés au retour au football, qui travaille aux côtés de l'ECA et de l'EL pour relier les travaux déjà effectués par les ligues et les clubs. produire un ensemble de lignes directrices qui s'aligneront sur les meilleurs protocoles de santé disponibles. Le Comité a apprécié l'unité manifestée dans le football européen et l'accent mis sur la priorité accordée à la santé en essayant de tracer la voie du retour du football.



À la suite des observations des autorités du football en Belgique et en Écosse, le Comité reconnaît les problèmes soulevés et a approuvé les Lignes directrices sur les principes d'éligibilité pour les compétitions de clubs de l'UEFA 2020/21. Les Lignes directrices reflètent le principe selon lequel l'admission aux compétitions interclubs de l'UEFA est toujours basée sur le mérite sportif.



Par conséquent, l'UEFA exhorte les associations et les ligues nationales à explorer toutes les options possibles pour jouer toutes les compétitions nationales de haut niveau donnant accès aux compétitions interclubs de l'UEFA jusqu'à leur conclusion naturelle. Cependant, l'UEFA souligne que la santé des joueurs, des spectateurs et de tous les acteurs du football ainsi que du grand public doit rester la principale préoccupation à l'heure actuelle.



Le scénario idéal, si la situation pandémique le permet, est de terminer les compétitions nationales actuellement suspendues, permettant aux clubs de football de se qualifier pour les compétitions interclubs de l'UEFA sur la base du mérite sportif dans leur format d'origine. Si ce résultat n'était pas possible, en particulier en raison de problèmes de calendrier, il serait préférable que les compétitions nationales suspendues recommencent avec un format différent de manière à faciliter encore la qualification des clubs sur la base du mérite sportif.



Tout en faisant de leur mieux pour terminer les compétitions nationales, les associations et / ou ligues nationales peuvent avoir des raisons légitimes de mettre fin prématurément à leurs compétitions nationales, en particulier dans les cas suivants:



• existence d'un arrêté officiel interdisant les manifestations sportives afin que les compétitions nationales ne puissent être terminées avant une date qui permettrait de terminer la saison en cours en temps utile avant le début de la prochaine saison.



• des problèmes économiques insurmontables qui rendent impossible la fin de la saison car cela mettrait en danger la stabilité financière à long terme de la compétition nationale et / ou des clubs.



Si une compétition nationale est interrompue prématurément pour des raisons légitimes conformément aux conditions ci-dessus, l'UEFA exigerait de l'Association nationale concernée qu'elle sélectionne les clubs pour les compétitions interclubs de l'UEFA 2020/21 en fonction du mérite sportif des compétitions nationales 2019/20:



• la procédure de sélection des clubs devrait être fondée sur des principes objectifs, transparents et non discriminatoires. Les associations et ligues nationales devraient autrement avoir la possibilité de décider des positions finales dans leurs compétitions nationales, compte tenu des circonstances spécifiques de chaque compétition;



• la détermination finale des places éligibles pour les compétitions interclubs de l'UEFA doit être confirmée par les instances compétentes au niveau national.



L'UEFA se réserve le droit de refuser ou d'évaluer l'admission à tout club proposé par une association nationale à partir d'une compétition nationale prématurément interrompue, en particulier lorsque:



• les compétitions nationales n'ont pas été interrompues prématurément pour les raisons indiquées dans les présentes directives de l'UEFA ou pour toute autre raison légitime de santé publique;



• les clubs ont été sélectionnés selon une procédure qui n'était pas objective, transparente et non discriminatoire de sorte que les clubs sélectionnés ne pouvaient pas être considérés comme ayant été qualifiés sur le plan du mérite sportif;



• il y a une perception publique d'injustice dans la qualification du club.



UEFA EURO 2020



Après le report de l'UEFA EURO 2020 à l'été 2021 et après un examen interne approfondi ainsi que plusieurs discussions avec les partenaires, le Comité exécutif a décidé que le tournoi sera toujours connu sous le nom d'UEFA EURO 2020.



Cette décision permet à l'UEFA de conserver la vision originale du tournoi pour célébrer le 60e anniversaire des Championnats d'Europe de football (1960-2020).



Il servira en outre à rappeler comment toute la famille du football s'est réunie pour répondre aux circonstances extraordinaires de la pandémie de COVID-19 et aux moments difficiles que l'Europe et le monde ont dû traverser en 2020.



Ce choix est conforme à l'engagement de l'UEFA de rendre l'UEFA EURO 2020 durable et de ne pas générer de déchets supplémentaires. Beaucoup de matériel de marque avait déjà été produit au moment du report du tournoi. Une modification du nom de l'événement aurait entraîné la destruction et la reproduction de ces éléments.



Championnat d'Europe des moins de 21 ans de l'UEFA



Le Comité a appris que les options de réorganisation ou de report du tournoi seront présentées et analysées par le Comité des compétitions de l'équipe nationale le 11 mai, une décision finale étant prise par le Comité exécutif le 27 mai 2020.



La prochaine réunion du Comité exécutif de l'UEFA est prévue pour le 27 mai 2020.