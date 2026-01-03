Réseau social
Qualification du Sénégal en quart : le Président Diomaye salue le courage et le sens du collectif des « Lions »
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réagi ce samedi à la qualification du Sénégal pour les quarts de finale, obtenue après la victoire des « Lions » face au Soudan (3-1). Le chef de l’Etat a salué le courage et le sens du collectif des « Lions ».
 
« Nos Lions ont répondu présents au rendez-vous en franchissant avec autorité l’étape des huitièmes de finale face au Soudan », a écrit le Président Faye sur Facebook.
 
« Par votre maîtrise, votre courage et votre sens du collectif, vous faites vibrer le Sénégal et rappelez que l’ambition se concrétise match après match », a-t-il ajouté.
 
« La Nation vous accompagne, fière et confiante », a conclu Diomaye Faye.


Moussa Ndongo

Samedi 3 Janvier 2026 - 20:25


