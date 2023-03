Qualifications JO 2024 et CAN U23: le Mali renverse le Sénégal (3-0) et se qualifie

L’équipe nationale U23 du Sénégal a lourdement trébuché sur le chemin qui mène au Jeux Olympiques de Paris 2024 et à la CAN de ladite catégorie qui va se dérouler au Maroc. Après avoir gagné 3-1 au match aller à Dakar, les hommes du coach Demba Mbaye se sont pris une remontada très salée de 3 buts à 0 contre le Mali.



Les U23 maliens ont commencé à carburer à l’heure de jeu. Hamidou Diallo a ouvert le score à la 60e minute. Kamory Doumbia double la mise à la 67 minute. Incapable d’arrêter l’hémorragie, le Sénégal encaisse le but de l’élimination 6 minutes plus tard. Mamadou Sangharé qualifie le Mali aux JO de Paris.



C’est une terrible désillusion de l’équipe nationale U23 du Sénégal qui était très attendue dans ces JO et cette CAN 2023 au Maroc.