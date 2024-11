Qualifs Afrobasket 2025 : le Sénégal surclasse le Rwanda

L’équipe nationale de basketball du Sénégal a bien entamé les éliminatoires de l’AfroBasket masculin 2025 en s’imposant face au Rwanda (81-58) ce vendredi à la Dakar Arena.



Les « Lions » ont livré une prestation convaincante, portés par Youssoupha Ndoye et Brancou Badio, auteurs de 14 points chacun. Cette victoire place provisoirement le Sénégal en tête du groupe C, en attendant la rencontre entre le Gabon et le Cameroun prévue à 21h.



Prochain défi pour les hommes de Ngagne Desagana Diop : le match contre le Gabon ce samedi à 18h00.



Dans le groupe A, le Soudan du Sud a dominé le Maroc (82-66), tandis que la RD Congo a pris le dessus sur le Mali avec un score de 72-64.