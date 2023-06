Qualifs CAN 2023 – Bénin vs Sénégal : les « Guépards » défient les champions d’Afrique en titre

Déjà qualifié, le Sénégal ne compte pas céder contre le Bénin, ce samedi (19h00 GMT) dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023. Les « Guépards » du Bénin ont un impératif de résultat pour se relancer dans la course pour décrocher le deuxième ticket du groupe L.



La sélection béninoise (2 pts) cherche l’exploit face au Sénégal (12 pts), déjà qualifié. Une victoire ou un match nul permettrait aux « Guépards » de s’offrir une finale contre le Mozambique (4 pts) lors de la dernière journée des éliminatoires.



Pour y parvenir, les Béninois promettent l’enfer aux « Lions ». Face aux journalistes, l’expérimenté milieu offensif de Sirens FC (Qatar) a prévenu que les Guépards joueront crânement leurs chances.



« L’exploit est possible. On a eu la chance de battre un champion d’Afrique ici (1-0 contre l'Algérie en 2018). Ça va être difficile mais rien n’est impossible. On joue chez nous et nous serons face à une équipe du Sénégal qui est qualifiée. C’est nous qui avons besoin de continuer à prendre des points pour espérer une qualification », a harangué le meilleur buteur de la sélection du Bénin.



Dans ce match sans enjeu pour le Sénégal, le sélectionneur Aliou Cissé peut changer son équipe type afin de laisser les cadres au repos en vue du match contre le Brésil (20 juin) et lancer des joueurs comme Pape Ousmane Sakho, Dion Lopy, Mory Diaw, Abdallah Ndour, Formose Mendy et Habib Diallo.



« Cette cinquième journée est très importante pour nous, pour continuer à progresser et donner du temps de jeu à des joueurs qui sont là depuis un bon bout de temps et qui s’entrainent bien, mais qui n’ont pas la possibilité de commencer les matchs », avait affirmé le sélections il y a quelques jours en conférence de presse.



En cas de victoire au Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou, le Sénégal (2e) pourrait réduire son retard sur le Maroc, premier au classement FIFA de la zone Afrique.