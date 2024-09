Qualifs CAN 2025 : les « Lions » entament leur premier galop d’entraînement ce lundi

L'équipe nationale du Sénégal entre en regroupement à partir de ce lundi. Une séance d'entraînement est prévue cet après-midi comme l'avait annoncé le sélectionneur Aliou Cissé vendredi dernier en conférence de presse.



Lors de la publication de la liste des 26 « Lions », Aliou Cissé avait déclaré que le regroupement allait débuter ce lundi 2 septembre. Le groupe ne sera pas au complet, car certains joueurs ont joué samedi et d'autres dimanche.



Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané et Habib Diallo, qui évoluent en Saudi Pro League, n'ont pas joué le week-end écoulé en championnat, ils devraient être présents.



Sadio est de retour et cette fois-ci en pleine possession de ses moyens. Il était convoqué au mois de juin, mais avait finalement déclaré forfait à cause d'une blessure.



Le galop d'ouverture se tiendra à l'annexe du stade Me Abdoulaye Wade et devrait être ouvert au public comme à l'accoutumée. D’après le quotidien sportif Record, la séance est prévue à 17 heures. Les « Lions » arriveront au compte-goutte et donc ne devrait afficher complet qu'au plus tôt le mardi.



Le Sénégal affronte à domicile le Burkina Faso le 6 septembre prochain à 19 heures et ira défier le Burundi trois jours après. Ces matchs entrent dans le cadre de la première et de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.





La liste des 26 « Lions »



Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Clermont), Seny Dieng (Middlesbrough)



Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdou Diallo (Al-Arabi), Moussa Niakhate (Olympique Lyonnais), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Mikayil Ngor Faye (Stade Rennais), Arouna Sangante (Le Havre AC), Formose Mendy (FC Lorient), Seydou Sano (Al-Gharafa), El Hadji Malick Diouf (Slavia Prague)



Milieux de terrain : Nampalys Mendy (RC Lens), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Lamine Camara (AS Monaco), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Habib Diarra (Strasbourg), Idrissa Gueye (Everton), Dion Lopy (Almería)



Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Habib Diallo (Damac FC), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Chelsea), Cherif Ndiaye (Etoile Rouge de Belgrade), Abdallah Sima (Stade Brestois)