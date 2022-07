Qualifs Coupe du monde féminine 2023 : le Sénégal joue les barrages contre la Tunisie

Les demi-finalistes de la 14ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations féminine décrochent directement les tickets pour la Coupe du monde 2023. Le Sénégal éliminé en quarts de finale par la Zambie (1-1 a.p.,t.a.b 2-4), devra encore patienter, même si elles peuvent toujours rêver d’une qualification historique en Coupe du monde.



Toujours en quête d’une qualification en Coupe du monde prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2003, les « Lionnes » peuvent être du contingent africain pour cette compétition internationale. Cependant, il faut que la bande à Safiétou Sagna remporte ce match des barrages ce dimanche pour décrocher le ticket qualificatif au tournoi des barrages intercontinentaux.



Le tournoi intercontinental regroupe 10 équipes : Afrique (2), Amérique du Nord, centrale et Caraïbes (2), Amérique du Sud (2), Asie (2), Europe (1) et Océanie (1). A l’issue de ce tournoi qui aura lieu en Nouvelle-Zélande du 17 au 23 février 2023, trois tickets seront distribués.