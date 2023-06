Qualifs Euro 2024 : la France domine la Grèce grâce à Kylian Mbappé

L’Equipe de France retrouvait le Stade de France pour le deuxième et dernier match de ce rassemblement comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Après une victoire nette et sans bavure contre Gibraltar à Faro au Portugal (3-0), les Bleus affrontaient la Grèce. Malgré une saison à rallonge particulièrement éprouvante pour les organismes des joueurs, les hommes de Didier Deschamps commençaient la rencontre pied au plancher. Si les occasions se multipliaient sous l’impulsion du capitaine Kylian Mbappé, les coéquipiers d’Antoine Griezmann n’arrivaient pas à trouver la faille. Au terme d’un premier acte très animé avec de nombreuses situations chaudes pour les Français mais aussi des situations très tendus dans la surface grecque avec notamment plusieurs moments de flottement, la France et la Grèce étaient finalement toujours à égalité à cause du manque de réussite flagrant qui ne permettait pas d’emballer les débats face à un bloc bas bien regroupé. Un constat frustrant alors que les Bleus réalisaient une bonne première mi-temps. La Grèce en face se contentait de savoir bien défendre pour éviter d’encaisser l’ouverture du score mais cela n’allait pas durer encore très longtemps.





Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre changeait légèrement grâce à la grosse faute précoce de Konstantinos Mavropanos dans sa surface de réparation sur Antoine Griezmann. Le joueur de l’Atlético de Madrid était d’ailleurs ouvert à la tête après cette énorme semelle du défenseur grec. Sur la première tentative, Kylian Mbappé voyait son tir être repoussé par les gants d’Odisseas Vlachodimos mais l’arbitre, Monsieur Mateu Lahoz, demandait à retirer le penalty. Sur sa deuxième tentative, l’attaquant du PSG ne tremblait pas et transformait la sentence d’une frappe puissante en lucarne (55e). Le rythme de la rencontre retombait ensuite légèrement. Il fallait attendre les vingt dernières minutes pour voir une nouvelle situation intéressante. Konstantinos Mavropanos était alors expulsé pour une charge sur Randal Kolo Muani en position de dernier défenseur afin d’annihiler une véritable occasion de but. Malgré les nombreuses occasions des Bleus, le score ne bougeait plus jusqu’au coup de sifflet final. Les Bleus, qui se retrouveront en septembre, sont désormais en vacances après avoir remporté leurs deux rencontres durant ce rassemblement !