Qualifs Euro 2024 : la France enchaîne difficilement en Irlande

Après la victoire parfaite contre les Pays-Bas, pour lancer sa campagne de qualifications à l’Euro 2024 (4-0), l’équipe de France devait confirmer sa bonne lancée en Irlande, à l’Aviva Stadium, son deuxième adversaire. Didier Deschamps, satisfait de la prestation de ses joueurs face aux Oranjes, au Stade de France, a quasiment reconduit le même onze, à l’exception de Pavard et Camavinga, titulaires ce soir pour faire souffler Koundé et Tchouaméni. Les Bleus ont pourtant moins bien débuté que face aux Pays-Bas, éprouvants plus de difficulté contre le bloc irlandais. Kolo Muani s’est offert une première occasion, mais réalisait un mauvais choix devant le but (9e), avant une tête de Griezmann qui passait de peu à côté (39e).





Il faudra attendre la deuxième période pour voir le match s’emballer. Après une transmission manquée de Cullen, Pavard interceptait le ballon et pouvait frapper la balle, pour l’envoyer parfaitement en lucarne, avec l’aide de la barre transversale (1-0, 51e). Le plus dur était fait pour les Bleus, qui ont bien géré le temps fort irlandais qui a suivi l’ouverture du score (58e). En maîtrise, les tricolores poussaient pour faire le break, mais se heurtaient à Bazunu, à l’instar de Rabiot (73e). La fin de match était plus tendue et les Irlandais se battaient pour égaliser. Il fallait un sauvetage miraculeux de Maignan pour assurer le succès (89e). Moins flamboyants que face aux Pays-Bas, les Bleus enchaînent un deuxième succès de suite et assurent un rassemblement réussi. Première de son groupe, la France a rendez-vous à Gibraltar, pour la suite des qualifications, en juin prochain. En revanche, les phases de qualifications débutent mal pour l’Irlande avec cette première défaite.