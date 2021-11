Qualifs Mondial 2022: Aliou Cissé convoque 25 joueurs dont Pape Gueye (Marseille)

Le Sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal Aliou Cissé a rendu public ce vendredi 5 novembre 2021 sa liste des « Lions » convoqués pour les matchs contre le Togo et le Congo comptant pour la 5ème et 6ème journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.



Parmi les Vingt cinq joueurs qui ont été convoqués, il y a Pape Gueye (Marseille), qui va honorer sa première sélection. Le joueur phocéen qui a choisi la sélection nationale du Sénégal. A dire que son arrivée dans la Tanière pourrait offrir plus de solutions au coach des "Lions" notamment dans l’entrejeu.



La liste des 25 joueurs convoqués par Aliou Cissé

Edouard Mendy

Alfred Gomis

Seny Dieng

Kalidou Koulibaly

Pape Abou Cissé

Saliou Ciss

Fodé Ballo Touré

Bouna Sarr

Ibrahima Mbaye

Moustapha Name

Bamba Dieng

Abdou Diallo

Cheikhou Kouyaté

Nampalys Mendy

Pape Matar SARR

Ismaïla Sarr

Famara Diédhiou

Sadio Mané

Pape Alassane Gueye

Idrissa Gana Gueye

Krépin Diatta

Boulaye Dia

Abdoulaye Seck

Habibou Diallo

Mamadou Loum Ndiaye