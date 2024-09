Qualifs Mondial 2026 - Colombie vs Argentine : le coup de gueule de Lionel Scaloni contre l’arbitrage

L’Argentine s’est inclinée (2-1) contre la Colombie à Barranquilla pour le huitième tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Un match très chaud en raison de la température sur et en dehors du terrain. Mais aussi pour le penalty controversé qui a été infligé au double tenant du titre de la Copa América, suite à l’intervention du camion VAR.



Grâce à un grand James Rodriguez buteur et passeur, les Cafeteros ont mis un terme à une série de 12 matchs de suite sans défaite de l’Albiceleste. La dernière défaite de l’Argentine remontait en effet au 17 novembre 2023 (2-0 face à l’Uruguay).



Frustré et agacé en conférence de presse, Lionel Scaloni a fustigé l’arbitre de la rencontre pour ce penalty qu’il estime inexistant. « Nous aurions pu gagner encore mais ce pénalty est arrivé. L’équipe a rivalisé malgré le résultat, nous étions menés à la mi-temps. Nous avons égalisé. Quand l’équipe se sentait beaucoup plus à l’aise, le penalty est arrivé. Tant mieux pour eux, c’est triste et regrettable qu’après le penalty le match soit pratiquement terminé », a-t-il dans un premier temps concédé, avant de remettre une pièce dans la machine.



« Quand un match est si serré, parfois il est défini par ce type d’action et c'est ce qui s'est passé. Ce penalty a décidé du match. Lui et les cinq membres du VAR ont vu le penalty, les autres ne l'ont pas vu. Le football est un sport dans lequel il faut regarder ce qu'il y a autour de soi, et ce que Munoz a fait te dit tout. Il ne proteste à aucun moment. Voilà, il n’y a pas besoin de réfléchir beaucoup. C'est vrai qu'il (l’arbitre) a influencé le jeu », a-t-il poursuivi.



Malgré ce revers et l’amertume qui en découle, l’Argentine conserve la tête de son groupe de qualifications avec ses 18 points en 8 matches. De quoi leur permettre de relativiser même si la pression ne semble toujours pas être redescendue.