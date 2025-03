Qualifs Mondial 2026 : Le sélectionneur Pape Thiaw dévoilera sa liste le 13 mars prochain

Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, dévoilera sa liste ce jeudi 13 mars dans un restaurant de la place, en vue de la 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre le Soudan (22 mars) et face au Togo (25 mars), selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de Football (FSF).



Face à un grand nombre de blessures, le technicien des « Lions » sera contraint de chercher d'autres solutions pour pallier ces nombreuses défections. Ainsi, le Sénégal devra aborder ces deux rencontres sans plusieurs de ses joueurs clés tels qu'Edouard Mendy, Habib Diarra ou Iliman Ndiaye, pour ne citer que ceux-là qui ont subi des blessures avec leurs clubs respectifs.



Toutefois, de nouveaux joueurs sont annoncés dans la tanière comme le gardien Yehvann Diouf (Stade de Reims), Ilay Camara (Standard de Liège) et Assane Diao (Côme), même si rien n'est encore officiel pour ce dernier.



Pour rappel, le Sénégal occupe la 2e place de la poule B, avec 8 points derrière le Soudan qui compte 11 points, après quatre journées.