Quand Air Sénégal fout en l'air le patriotisme économique (Par Mouhamadou Lamine BADJI)

Voilà que nous sommes, ce 03 septembre 2023, une dizaine de Sénégalais avec leurs familles qui avons préféré la compagnie nationale Air Sénégal par patriotisme. Mais nous avons eu tort d'avoir confiance à une compagnie nationale qui est aux antipodes de tout professionnalisme et même de toute considération pour la dignité du sénégalais, la dignité de leurs clients.



Notre triste sort de ce jour: nous avions acheté, depuis longtemps, nos billets. Nous sommes arrivés, vers 21 heures, à l'aéroport et avions fait une queue de plus de 2 heures pour l'enregistrement. Voilà qu'un agent se présente devant nous pour nous dire que l'avion est plein.



Air Sénégal est-il devenu un car rapide où des clients qui ont acheté des billets avec des places réservées peuvent voir leurs places cédées à d'autres avec autant de légèreté ?



Pour unique solution ils nous demandent d'attendre jusqu'à demain (lundi 4 septembre) à 00 h pour un autre vol. Peut-être pour d'autres clients qui vont vivre le même calvaire.

Voilà ce qui est notre entreprise nationale.



Les dommages sont énormes, des enfants qui vont rater l'ouverture des écoles en France. Des travailleurs, comme moi, qui vont rater des rendez-vous, des rencontres et des réunions.

La médiocrité à l'état pur. On ne peut pas trouver pire que Air Sénégal. Évidemment.



Par Mouhamadou Lamine BADJI

Secrétaire général du Syndicat des Travailleurs de Sonatel (SYTS)