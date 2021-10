Quatre migrants noyés et treize autres interceptés au large de l'Algérie

Les gardes-côtes algériens ont repêché quatre corps et intercepté treize migrants qui se trouvaient à bord d'une embarcation qui a chaviré au large des côtes algériennes, a indiqué, dimanche 17 octobre, le ministère de la Défense. Le communiqué ne précise pas la nationalité des victimes. Mais le plus souvent, il s'agit d'Algériens, écrit l'AFP.



En dépit des naufrages et des risques mortels de la traversée de la Méditerranée, ces «harraga» (littéralement «les brûleurs») algériens, qui détruisent leurs documents d'identité, sont de plus en plus nombreux à prendre la mer, en direction habituellement des côtes espagnoles.