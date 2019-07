Quelle prise en charge pour les malades mentaux en Afrique?

Il fallait faire bonne figure et chacun en a fait l'effort samedi. Accompagné de deux généraux et de deux membres de la contestation civile, le général soudanais Mohamed Hamdan Daglo ; surnommé Hemeti, numéro deux du conseil militaire de transition a d'abord rencontré Malik Agar, chef du groupe rebelle SPLM-N, dans l'État du Nil bleu. Puis des représentants de cette rébellion, active dans le Sud-Kordofan.



Plusieurs décisions ont été prises. Chacun a rappelé sa promesse de cesser les hostilités, des couloirs humanitaires devraient être ouverts et enfin, les prisonniers politiques et ceux de guerre devraient être libérés.



Des négociations initiées par l'UA



Il s'agit là d'accords de principe seulement, et aucune partie n'a évoqué le retour des rebelles armés dans les négociations à Khartoum pour une transition vers un gouvernement civil.



Ces négociations, sous le patronage de l'Union africaine, devaient reprendre vendredi soir, mais elles ont été annulées en raison de la rencontre de Juba, que Mohamed Hacen Ould Lebatt, médiateur de l'UA, affirme avoir fortement encouragée. Les discussions de Khartoum devraient reprendre dimanche 28 ou lundi 29 juillet.