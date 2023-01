Quels sont les principaux groupes armés actifs dans l’est de la RD Congo ?

Instables depuis des décennies, les deux provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, situées dans la région frontalière dans l’est de la République démocratique du Congo, sont placées en état de siège par le gouvernement de Félix Tshisekedi depuis mai 2021.



Cent-vingt groupes armés s’y affrontent, selon le baromètre sécuritaire KST. Cherchant à contrôler des territoires pour des motifs ethniques et/ou à en extraire les riches ressources minières, ils font régner la terreur parmi les populations civiles et les camps de déplacés. Ils sont combattus par l’armée congolaise, avec l’appui des forces de l’ONU, et par des groupes armés locaux maï-maï. Une coalition militaire, envoyée par les pays voisins et placée sous la tutelle du Kenya, est, enfin, elle aussi présente pour faire appliquer les processus de paix décidés à Luanda en novembre et à Nairobi en décembre 2022.



France 24 revient sur l’histoire des principaux groupes armés qui entretiennent le chaos dans l’est de la RD Congo.