Quique Setién détaille les grandes lignes du mercato du FC Barcelone, Mauricio Pochettino veut reprendre du service

Quique Setién est ambitieux pour le mercato du Barça En Espagne, c'est le mercato du FC Barcelone qui agite la presse catalane. Et cela grâce aux déclarations de Quique Setién, l'entraîneur blaugrana. Pour le quotidien Sport, «Setién analyse le présent et le futur du Barça». Et forcément au Barça , il est question de Neymar Jr. Le coach espagnol ne s'en cache pas, il aimerait entraîner le Brésilien. «Je serais certainement très heureux de pouvoir entraîner Neymar. Absolument. C'est un joueur d'un niveau exceptionnel, personne ne peut remettre cela en question», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à beIN Sports. Mais ce n'est pas tout, l'ancien coach du Betis valide aussi deux pistes régulièrement évoquées au Barça ces derniers temps. Pour le Mundo Deportivo, «Setién se mouille» concernant le mercato, le coach de 61 ans aime les grands joueurs et Miralem Pjanic en est un, «il est génial» d'après lui. Même constat pour Lautaro Martinez, annoncé avec insistance depuis des mois en Catalogne. «Lautaro Martínez est un joueur qui peut parfaitement s'adapter à ce que nous recherchons dans l'équipe». En évoquant la piste Lautaro Martinez, le quotidien catalan L'Esportiu estime qu'il est temps de passer à l'action dans ce dossier pour le Barça. les Blaugranas sont à la recherche d'un attaquant pour suppléer Luis Suarez et l'Argentin coche toutes les cases pour le futur. Le mercato risquer d'être agité cet été à Barcelone ! Mauricio Pochettino fait la Une outre-Manche En Angleterre, Mauricio Pochettino fait la Une des tabloïds. L'ancien coach de Tottenham, libre depuis l'hiver dernier, est prêt à reprendre du service. Pour le Daily Express, l'Argentin lance un message à la Premier League : «Venez me chercher » ! L'ancien défenseur a fait le plein d'énergie pendant sa pause et se sent prêt à reprendre en main une équipe. Et le finaliste de la dernière Ligue des champions ne fixe aucune condition comme il l'a confié dan une entretien à Sky Sport : «Le problème est de savoir quels sont les clubs de ce top six. Il change tout le temps. Tottenham n'est pas dans le top six, Arsenal non plus. Vous devez respecter tous les clubs. Ils travaillent tous et investissent de l'argent. Chaque saison, les clubs ont l'ambition d'être dans le top six ou le top quatre. Je ne pense pas qu'il faille sous-estimer un quelconque club». Une déclaration qui laisse penser au Daily Mirror qu'il pourrait être emballé par le projet ambitieux de Newcastle. En effet, les Magpies vont être rachetés par le fonds saoudien Saudi Public Investment FUND, et ils ne manqueraient pas d'ambition. L'ancien coach des Spurs a bien été sondé et pourrait se laisser tenter par ce challenge ! Affaire à suivre... La Juventus voit grand pour le futur de son attaque On termine ce tour de la presse sportive en Italie où là aussi, il est question de mercato. Selon Tuttosport, «la Juventus est déchaînée». Alors que l'avenir de Gonzalo Higuain est encore incertain, même s'il est revenu en Italie cette semaine, la Vieille Dame veut frapper fort cet été et l'année prochaine. Lors de ce mercato estival, les Bianconeri veulent s'offrir Arkadiusz Milik, l'attaquant du Napoli. Le Polonais plaît beaucoup à la direction turinoise qui veut miser sur lui cet été avant de lancer les grandes manœuvres l'été prochain avec Erling Håland. En effet, la Juve raffole aussi du buteur Norvégien et serait prête à faire sauter sa clause en 2021. Sauf que le transfert ne sera pas évident car le joueur du Borussia Dortmund est courtisé un peu partout en Europe et particulièrement par le Real Madrid.