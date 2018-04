RCA: Touadéra condamne les violences et appelle à la réconciliation

Dans les provinces, les groupes armés avaient les yeux rivés sur le PK5 et ont menacé d'utiliser la force en cas de nouvelle opération.



D'ailleurs, les vols pour Ndélé, Birao et Bria, situées à l'est du pays et sous contrôle du FPRC de Nourreddine Adam, ont été annulés mercredi.



Bria, c'est là où auraient dû se rendre, ce jeudi, Jean-Pierre Lacroix, le patron des Casques bleus et Smaïl Chergui, le commissaire Paix et Sécurité de l'Union africaine, en visite prévue de longue date.



Hier, ils ont rencontré le président Touadéra avec qui ils ont évoqué les violences de ces derniers jours. Dans un communiqué, il ont fait part de leur préoccupation des tensions persistantes au PK5.



Le chef de l'Etat a dénoncé « des groupes de bandits qui prennent la population en otage », à la sortie de la réunion avec des représentants de l'ONU et de l'Union africaine, selon une vidéo diffusée par l'ONU. Des propos qu'il a tenus également lors d'une conférence de presse prononcée en sango, où il a appelé les Centrafricains à la réconciliation.